国际油市：油价上涨，因美元走软及新资金流入推动

投机客上周增持布兰特原油期货多头仓位至纪录新高 ，这也推动油价走高。

但在实货市场，分析师警告称，随着沙特阿拉伯和伊朗似乎竞相增产以抢夺客户，油市供应将增加。

“沙特宣布，将在6月完成对谢拜(Shaybah)油田的扩展，从而使产能增至1,200万桶/日。伊朗目前的原油产量已较今年年初增加100万桶/日，另外科威特预计到6月原油产量将达到315万桶/日，”澳新银行周二表示。

“油市当前的最大利空因素是，伊朗加速增产，沙特也是如此，”花旗说。

交易员表示，亚洲汽油即将出现过剩，这也威胁原油价格近来的涨势。(完)

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