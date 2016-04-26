金属期市：美联储会议前铜价走势停滞，中国需求仍存疑

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
主力6月沪铜合约 下跌1%，至每吨37,930元人民币。
投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果之际，风险资产交投料受抑。
周一的数据显示美国3月新屋销售意外下降，佐证了美国经济增长乏力的观点，美联储可能暂缓升息。
美联储料在本周会议上维持利率不变，市场认为联储在6月的下次会议上升息的几率只有20%左右。
全球最大铜矿商智利国家铜业公司(Codelco)的执行长表示，该公司将缩减针对Rajo Inca项目的计划，希望延长Salvador矿的服务年限，并将在两年内做出投资决定。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 许娜/白云)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.