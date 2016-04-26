金属期市：美联储会议前铜价走势停滞，中国需求仍存疑

主力6月沪铜合约 下跌1%，至每吨37,930元人民币。

投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果之际，风险资产交投料受抑。

周一的数据显示美国3月新屋销售意外下降，佐证了美国经济增长乏力的观点，美联储可能暂缓升息。

美联储料在本周会议上维持利率不变，市场认为联储在6月的下次会议上升息的几率只有20%左右。

全球最大铜矿商智利国家铜业公司(Codelco)的执行长表示，该公司将缩减针对Rajo Inca项目的计划，希望延长Salvador矿的服务年限，并将在两年内做出投资决定。(完)

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