《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
* 明报：
--周大福企业与新华汇富 主席蔡冠深旗下的VinaCapital合作，在越南投资达40亿美元的广南省大型度假村项目，正式宣布动土启动发展，首期项目连同赌场部分，将于2019年开业。整个项目则会分七期发展，预计在2035年完成发展。
* 东方日报：
--市场消息透露，东风集团 母公司旗下东风资产管理，以每股8-8.3港元悉数沽售其持有耐世特 股份，套现最多5.75亿港元。
* 苹果日报：
--香港机场跑道渐饱和，消息指机场有意提早开放跑道，让客机早于清晨6时出发。廉航香港快运行政总裁安浩恩（Andrew Cowen）指出，开放清晨时段后最少可增加20个新航点。机管局证实正研究有关建议，惟议员担心引起噪音问题，惹区内居民反对。
* 星岛日报：
--继上月收地失败，恒基地产 昨派员到粉岭马屎埔村清场，数十名恒地保安昨早到场，以铁丝网包围农地，封住农地的出入口，并有数十名警员在场戒备，保安员抬走留守农地的10多名村民。
* 文汇报：
--意大利四大时尚品牌之一的VERSACE逆市在港扩张，租下中环上商银行大厦地下及一楼共12,648方尺，开设亚洲最大旗舰店，料10月开业。市场估计，该舖月租250-316万港元，较两年前叫租减约25%-30%。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.