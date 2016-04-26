《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

* 明报：

--周大福企业与新华汇富 主席蔡冠深旗下的VinaCapital合作，在越南投资达40亿美元的广南省大型度假村项目，正式宣布动土启动发展，首期项目连同赌场部分，将于2019年开业。整个项目则会分七期发展，预计在2035年完成发展。

* 东方日报：

--市场消息透露，东风集团 母公司旗下东风资产管理，以每股8-8.3港元悉数沽售其持有耐世特 股份，套现最多5.75亿港元。

* 苹果日报：

--香港机场跑道渐饱和，消息指机场有意提早开放跑道，让客机早于清晨6时出发。廉航香港快运行政总裁安浩恩（Andrew Cowen）指出，开放清晨时段后最少可增加20个新航点。机管局证实正研究有关建议，惟议员担心引起噪音问题，惹区内居民反对。

* 星岛日报：

--继上月收地失败，恒基地产 昨派员到粉岭马屎埔村清场，数十名恒地保安昨早到场，以铁丝网包围农地，封住农地的出入口，并有数十名警员在场戒备，保安员抬走留守农地的10多名村民。

* 文汇报：

--意大利四大时尚品牌之一的VERSACE逆市在港扩张，租下中环上商银行大厦地下及一楼共12,648方尺，开设亚洲最大旗舰店，料10月开业。市场估计，该舖月租250-316万港元，较两年前叫租减约25%-30%。（完）