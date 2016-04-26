港报社评：调查港独空谈，实乃庸人自扰--信报4月26日

冷战时代的旧式冷笑话是这样的：铁幕国家里头，凡是没有法律明文容许的行为，一概不可以做；自由世界之中，凡是没有法律明文禁止的行为，全部皆可以做。香港从来以身为自由世界的坚贞一员而感到骄傲，抱持这个看法的人包括＂美国叛谍＂中情局前雇员斯诺登，他泄露美国政府机密而潜逃海外，曾经一度选择在香港避难，原因是香港坚守言论自由价值，保障异议人士权利。

既然香港是一个以言论自由蜚声国际的文明社会，那么法律有没有明文禁止宣扬港独呢？如果没有，宣扬港独不管如何政治不正确，是不是不必担心负上刑责呢？相信很多人都会这样理解，只要宣扬港独的狂热分子没有相对应的实际行为，例如刑事毁坏甚至暴力伤害，始终流于＂口噏噏当秘笈＂的层面，一干人等是毋须接受法律制裁的。因此，当律政司司长袁国强说港独是大是大非问题，会严肃处理，将采取具体行动，包括交由执法机关调查，但没有交代细节，保安局局长黎栋国被问到宣扬港独所犯何罪，又语焉不详，只叫市民＂可请教自己的法律顾问＂，予人的观感实在不符言论自由的核心价值。

现在回想冷战时代的旧式冷笑话，大概笑不出来了。难道＂一国两制＂真的变了形又走了样，部分没有法律明文容许的行为，例如高谈阔论命运自决，现已不可以？

三年前的斯诺登事件，着实让建制派人士高兴了好一阵子，一来凭此证明＂美国也会打压异议人士＂，二来让全世界看到＂中国管治下的地方也是言论自由桥头堡＂。然而，如今看到建制派人士一口咬定，意图组党宣扬港独已经算是分裂国土的实际行动，内地官媒多番施压，要求特区政府采取法律行动控告港独人士，律政司竟然随即表态说要调查，不禁令人慨叹，此一时，彼一时，言论自由原来有双重标准。

必须声明一点，我们反对港独，不赞同激进本土派的分离主义言论，并且认为香港独立建国的成功机会是零。不过，反对归反对，我们不能接受在＂无法可依＂的情况之下惩治空谈港独者（最低限度在他们未有行动之前不应胡乱说成有罪）。关于言论自由有一句老话，我不同意你的观点，但我誓死扞衞你表达观点的权利。港独的观点纵是多么乖张、狂妄、绝路，不同意是一回事，自由社会总不应将鼓吹者又拉又锁。

按照袁国强的讲法，执法机关正循《公司条例》、《社团条例》、《刑事罪行条例》及其他刑事法例，四方面调查港独的违法问题。政制及内地事务局局长谭志源不久前才讲过，做好＂一国两制＂就足以应对港独。何解政府官员在短短时间之内会有这样的转变？有人分析，作势欲打的姿态只是摆给中央政府看的，未必真的会采取法律行动，毕竟成功入罪的机会不高；万一不惜代价展开法律程序，主动出击取缔港独组党，而司法独立的法官以控方抵触保障言论自由的《人权法》驳回，届时反而自招其辱。

平心而论，所谓有意组党的港独团体，来来去去只有个别一位人士愿意露面，无论是其本人或周边的同情者，亦讲不出任何落实港独的具体办法，政府实在没有必要杀气腾腾高调回应。既然人人心知肚明，港独成功的机会是零，那么最聪明的回敬之道莫过于置诸不理，见怪不怪，其怪自败。打个譬喻，有人鼓吹香港境内某一个小岛搞独立，不再隶属于香港特别行政区管治范围，如果你觉得是天方夜谭，你有必要煞有介事调查惩治吗？更何况，你对于取缔口头上的宣示根本无法可依。

港独本来就没有什么市场，至今亦毫无部署，要不是内地官媒如临大敌，加上本地官员口诛笔伐，港独旗手才不会一下子提高了知名度。因此我们呼吁，若然袁国强和黎栋国说不出宣扬港独所犯何罪，那么索性不了了之，以免庸人自扰，最重要的是避免本港弥足珍贵的言论自由受到戕害。（完）

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