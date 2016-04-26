港报社评：黄金周光环失色，旅游业风雪寒冬--明报4月25日

过去数年，＂五一＂假期是本港其中一个兴旺旅游节点，业界称为黄金周，酒店、零售、餐饮都大发利市，不过，今年情况可以惨淡来形容，业界较乐观估计是内地旅行团将减少约一半，悲观者更说锐减九成，至于自由行来港旅客，也难寄厚望。由去年初开始，内地访港旅客已经持续减少，近月跌幅扩大，有业界形容为＂断崖式＂下跌，由于与旅游相关行业涉及大量职位，若跌势不止，势必引致结业潮，首当其冲是基层市民生计受影响；对此，政府以至整体社会都要密切关注，勿掉以轻心。

内地旅客（包括旅行团和自由行）占访港旅客总人数超过七成，他们来港人数的增减，决定了旅游业兴衰，近期旅客访港，外国、东南亚旅客录得增幅，但是未能给旅游业寒冬注入暖意，因为增幅远远不足以抵消内地旅客急速萎缩。内地旅行团由去年2月至今，已经连续14个月下跌，而且跌幅不断扩大，旅议会数据显示，今年首3个月来港内地团有11,665个，按年跌59.3%，1月份更只有3729个，按年跌幅67%。至于＂五一＂假期的小黄金周，综合业界估计又是跌、跌、跌，特别对零售业而言，以往黄金周是＂吸金＂的日子，业界慨叹现在效应尽失，黄金周光环变得暗哑，往日旅客摩肩接踵、门限为穿的景况不再。

任何行业出现六七成跌幅，实际上就是暴跌，都会冲击业界生态。旅游业是本港经济支柱之一，占本地生产总值（GDP）约5%，连带酒店、餐饮、零售等相关行业，提供约80万个职位，若这个就业大户撑不住，发生结业潮，意味着失业大军将会壮大，本港首季失业率升了0.1个百分点至3.4%，而相信3月份失业率高至3.6%，显示经济不景已经在失业率趋升反映出来。旅游业失速下坠使人担心，主要是可预见的就业恶化。

本来，正常经济周期调整，旅游业不能幸免，只是本港旅客急速减少，主要原因并非经济调整，而是涉及有针对性的不文明赶客行为，打击了内地旅客访港的意欲。近期中国社会科学院发表的《旅游绿皮书》，就本港旅游业下滑归咎政治因素。绿皮书指出占领行动、＂驱蝗＂、反水货客行动，以及去年有内地旅客在港购物起争执死亡等事件，都损害了香港＂好客之都＂的形象，使内地旅客访港大幅减少；另外，绿皮书指内地居民境外旅游持续增加，日韩货币贬值，内地居民更是对日韩趋之若鹜，以日本为例，去年首10个月有428万人次访日，按年增加超过1倍，内地旅客在日本＂爆买＂，不仅在当地，甚至在国际也成为花边新闻。

内地旅客到本港和日韩的此消彼长，减少与增加幅度之大，经济状况、币值并非主要因素，而是触及内地居民对这些地方的好恶，本港则承受恶果。香港迪士尼乐园是本港单一最大旅游设施，雇用约5000人，也敌不过寒冬，业绩转盈为亏，为削减开支，裁员约100人；迪士尼乐园的举措，可视为一叶知秋，若旅客持续减少，业绩不振，相信今次裁员不会是仅此一次，折射到与旅游业相关的零售、餐饮等行业，近期闹市所见，不少舖位空置，＂夜冷舖＂也多起来，说明结业的商舖，已经制造了失业人口。

对于旅游业现况，政府和旅游发展局在外地增加推广宣传，吸引更多人来港旅游，规划新景点，改善旅游设施等，是应该做的事，不过，本港旅游业低潮的实质，与赶客有关，则一些打着本土旗号的人须收敛，勿再胡作非为，做损害社会利益的事，因为无论各方面多么努力招徕旅客，只要一场所谓＂驱蝗＂行动，谩骂内地旅客，则一切努力都会化为乌有。目前旅游业景况，设若再有针对内地旅客的行为，实际上等同与民为敌，因为客观效果使一些中小企的营运雪上加霜，可能打破部分基层市民的饭碗；对一些人争取的政治诉求，也不见得有好处，整体社会却要为之埋单，因此，敢请那些激进极端者勿再为了一己政治偏狭而赶客了。放过香港，功德无量。（完）

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