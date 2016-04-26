《台湾重要政经日程》--4月26日-10月10日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
=====================今日重要政经消息==============================
4/26(二)
--16:30 国库署例行记者会。
--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。
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4/27(三)
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
4/29(五)
--08:30 主计总处公布首季经济成长率概估。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/2(一)
--10:30 日经4月PMI指数公布。3月为51.1
--劳动节补假一日，金融市场休市。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
--16:20 央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
5/9(一)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
5/17(二)
--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
5/20(五)
--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
5/23(一)
--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
*5/24(二)
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.