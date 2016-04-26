港报社评：劳资难有共识，标时举步维艰--星岛日报4月26日

标准工时委员会在劳方委员杯葛下，展开第二轮谘询，显示劳资双方达成共识的机会不大，由于标时对企业经营和经济就业的影响，远比最低工资制度大，也更复杂，资方的态度强硬，委员会今次除了提及首阶段谘询归纳出来的立法规管方向，加多一项业界自愿性指引的选择。 当局推行最低工资政策，初期也是以自愿性质作为基础，表明若是效果不彰就立法规管，最后立法推出的时间，遇上经济复苏，故此没有出现雇主应付不了成本上涨大规模倒闭的副作用，没有推高失业率。制度推出合时，企业和经济成功吸纳消化，基层收入大幅改善，至今尚算成功。不过，这个制度还未接受经济不景时期的考验。

今次标时委员会的谘询，在立法问题上有所松动，举例提出不同业界因应各自需要拟定自愿性指引，作为推行＂大框＂和＂小框＂以外的选择，＂大框＂是立法规定所有雇佣合约订明工时安排，包括超时补水或补假等，＂小框＂则是为工资、技术议价能力较低的基层雇员，在工时安排上作进一步保障，例如按照他们从事的行业，划一业内标时及超时补水安排。 标时委员会纳入劳工顾问委员会的劳资双方委员，劳方委员倾向立法规定行业超时安排，最好是把所有月入不超过二万五千元的员工都纳入保障，按照现时五天半工作制的做法，以每星期四十四小时为标准工时，超时以工半补水。 不过，委员会委托顾问研究的报告，推算这样将令所有行业每年薪酬成本合共增加二百一十六亿多元，会有一万家企业由盈转亏。资方觉得难以负担，中小企负担尤其沉重。如果多企业倒闭，或者透过缩减工时、放无薪假、以临时工代替加班安排等方式节约开支，部分雇员收入可能减少，改为靠兼职弥补，打多份工，实际工作时间未必减少。

近十多年来欧洲经济转差后反弹乏力，其中一个原因是低资和标时的实施，法国实施每星期三十五小时工作制，表面上可以减少超时来增加就业机会，实际上压缩了企业在营运不景时节省成本的弹性，反而削弱企业扩张和招聘意欲，导致年轻人失业率高企。 比起当年推行低资，今天本港的社会气氛，劳资双方的互信程度低，遇上经济增长放缓，资方更加不愿意冒标时风险，劳方以资方＂食言＂为理由退出标时委员会，实际上反映了对推出法定标时不乐观，不愿意为委员会的最终决定背书。 劳方杯葛今次谘询，不过会自行搜集民意向特首反映，间接向标时委员会提供参考。在劳资双方各不相让的情况下，委员会就算另辟蹊径，提出行业自愿性指引等中庸安排，就标时走出一小步，恐怕都是举步维艰。（完）

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