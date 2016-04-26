港报社评：落实标准工时，协商达至双赢--文汇报4月26日

标准工时委员会昨就标准工时展开第二轮谘询并提出四大方向。由于劳方代表不认可及不参与此轮谘询，预计劳资双方在现阶段难以就有关问题达成共识。不过有一点必须强调，各方都要考虑实际环境，尤其是如果一下就立法强制订立标准工时，很可能令本已艰难的香港经济雪上加霜，导致劳资双方双输。不少社会人士都认为，现阶段先就第二轮谘询提出的四大方向进行讨论，是较为实际的做法，期待各方就此提出意见，为最终达成各方都能接受的方案打下基础。

标准工时委员会昨提出的四大谘询方向，一是只实行＂大框＂，即雇主及雇员以雇佣合约协议工时；二是只实行＂小框＂，为基层雇员订立标准工时；三是在＂大框＂基础上，同时推行＂小框＂；四是两者都不推行，维持现时状态。这四大方向是根据目前的经济状态和前段时间的初步谘询意见而提出来的。众所周知，香港是自由经济社会，传统上工时由雇主和雇员相约而定。而加班加点、努力拚搏是香港社会一贯的工作文化，尤其在上世纪香港经济腾飞时期，为了争效率、抢时间、提高收入，许多雇员都加班加点、高效率地工作。这是创造香港奇迹的重要因素。

当然，这种靠加班或长工时所实现的高速度，长期实行下来，会对劳工阶层的身心健康造成某种程度的伤害。随着香港社会的发展和进步，通过劳资双方的协商，对工作时间作出一定的规限，让企业不再靠加班加点，而是通过科学管理和运用先进技术来提高效益，是现代经济发展的必由之路。只是这个目标不可能一蹴而就，必须按照循序渐进的方式，通过劳资双方的沟通协商，达成共识来逐步实现。

从这个意义上看，标准工时委员会提出的四大谘询方向，正是建基于根据目前的实际情况，希望各方可以先就这四大选项提出各自的意见。至于是否在现阶段就此进行立法，以强制方式来推行，社会上有不同的意见，主要原因是外围经济出现了多个不确定的因素，特别是世界经济增长动力缺失，全球经济再度陷入低迷，而美元进入加息周期，更令香港经济未来的发展蒙上阴影。目前，香港经济已经出现了明显的下调迹象，股市、楼市下跌，零售业、旅游相关产业等多个行业都步向低潮。在这个困难的环境下，如果再强制进行标准工时立法，势必增加企业的经营成本，令企业面临更大的成本压力。去年，标准工时委员会委托顾问进行的研究报告也指出，如果立法强制规定标准工时，必然会削弱竞争力并出现劳动人手严重短缺的情况。比如现时较长工时的行业，如果每人每周减少一小时工作的话，就需要1万5千多人去填补。另外，香港占大多数的中小企业更要大幅增加经营成本，部分小企业就有可能减薪裁员，有些本来就经营困难的，就有机会因此而停业倒闭，令劳资双方均沦为输家。

由此可见，现在香港正需要大家同舟共济、共度难关，期待有关各方不要各执一词，而应好好坐下来进行谘询和协商，期待能够就标准工时问题达成一个能够考虑到当前经济环境，又可兼顾各方利益的多嬴方案。（完）

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