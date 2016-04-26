《汇市简讯》美元/日圆稍早跌至110.96后获得良好买盘

0124GMT * 美元/日圆稍早跌至110.96后获得良好买盘，之后涨至111.30下方 * 尽管获得买盘支撑，但在美联储和日本央行政策会议前汇价料不会 急涨或急跌 * 111.50向上挂有卖单，112.00下方卖单众多，其上挂有停止单 * 日本买家有意逢低吸纳，大多数是进口商 * 110.58/111.06为小时图一目均衡云区支撑，转换线切入位111.14 ，基准线切入位111.16 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 戴素萍)