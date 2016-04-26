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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 09:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆稍早跌至110.96后获得良好买盘

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    * 美元/日圆稍早跌至110.96后获得良好买盘，之后涨至111.30下方
    * 尽管获得买盘支撑，但在美联储和日本央行政策会议前汇价料不会
急涨或急跌
    * 111.50向上挂有卖单，112.00下方卖单众多，其上挂有停止单
    * 日本买家有意逢低吸纳，大多数是进口商
    * 110.58/111.06为小时图一目均衡云区支撑，转换线切入位111.14
，基准线切入位111.16
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校　戴素萍)

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