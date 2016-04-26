《香港重要政经日程》--4月26日-5月17日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
================== 今日重要政经消息=================
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
安徽海螺水泥股份 公布首季度业绩。
中国银行 公布首季度业绩。
金隅股份 公布首季度业绩。
北京北辰实业股份 公布首季度业绩。
中银香港 公布首季度业绩。
中国交通建设 公布首季度业绩。
大连港 公布首季度业绩。
华电国际电力股份 公布首季度业绩。
中国中冶 公布首季度业绩。
珠光控股 公布2015年度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
白云山 公布首季度业绩。
晨鸣纸业1812.HK>公布首季度业绩。
中煤能源 公布首季度业绩。
万科企业 公布首季度业绩。
中信银行 公布首季度业绩。
中远太平洋 公布首季度业绩。
中国中车 公布首季度业绩。
大唐发电 公布首季度业绩。
广汽集团 公布首季度业绩。
广深铁路股份 公布首季度业绩。
海通证券 公布首季度业绩。
上海石油化工股份 公布首季度业绩。
天津创业环保股份 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
农业银行 公布首季度业绩。
中国国航 公布首季度业绩。
安徽皖通高速公路 公布首季度业绩。
交通银行 公布首季度业绩。
比亚迪股份 公布首季度业绩。
比亚迪电子 公布首季度业绩。
中国铝业 公布首季度业绩。
中国远洋 公布首季度业绩。
中国东方航空股份 公布首季度业绩。
中国人寿 公布首季度业绩。
龙源电力 公布首季度业绩。
中海油田服务 公布首季度业绩。
中国电信 公布首季度业绩。
中国忠旺 公布首季度业绩。
中集集团 公布首季度业绩。
招商银行 公布首季度业绩。
重庆农村商业银行 公布首季度业绩。
中海集运 公布首季度业绩。
复星医药 公布首季度业绩。
广发证券 公布首季度业绩。
金风科技 公布首季度业绩。
华泰证券 公布首季度业绩。
工商银行 公布首季度业绩。
中国石油股份 公布首季度业绩。
中材股份 公布首季度业绩。
中石化 公布首季度业绩。
兖州煤业股份 公布首季度业绩。
中兴通讯 公布首季度业绩。
4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
*建设银行 公布首季度业绩。
*中国光大银行 公布首季度业绩。
*中国铁建 公布首季度业绩。
*中国神华 公布首季度业绩。
*南方航空股 公布首季度业绩。
*重庆钢铁股份 公布首季度业绩。
*中信证券 公布首季度业绩。
*中国太保 公布首季度业绩。
*东方电气 公布首季度业绩。
*京城机电股份 公布首季度业绩。
*康大食品 公布首季度业绩。
*昆明机床 公布首季度业绩。
*灵宝黄金 公布首季度业绩。
*民生银行 公布首季度业绩。
*南京熊猫电子股份 公布首季度业绩。
*新华保险 公布首季度业绩。
*红星美凯龙 公布首季度业绩。
*金沙中国有限公司 公布首季度业绩。
*上海电气 公布首季度业绩。
*山东新华制药股份 公布首季度业绩。
*潍柴动力 公布首季度业绩。
*紫金矿业 公布首季度业绩。
11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
5月11日（周三）
11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。
10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。
10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。
12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。
5月17日
11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。
11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。
16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.