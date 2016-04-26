台湾债市：10年增额债殖利率早盘小升后回到平盘附近，缺乏明确方向

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透台北4月26日 - 台湾10年期105/4R增额公债 殖利率周二小升后，回到平盘附近整理。交易员表示，市场没有明确方向，静待美国和日本货币政策决议。
他们表示，各方对美债殖利率唯恐有走高的疑虑，因此动作观望。此外此期10年增额公债周五将标售，大家也对大型银行的动态没有把握，加上日本和美国本周都有货币政策会议，使得各方保守。
〞没做什么，继续等而已，大家看看报纸、上上网。〞一位大型证券商交易员说。
交易员认为，周五的标售则看大型银行的态度，因目前殖利率水位也不算高，大银行近期在冷券市场持续买入15年冷券、利率约在1.185%左右，这与目前10年流动券差距达到30余基点。
大型银行在冷券市场的动态是否对初级市场标售产生影响，值得关注。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三宣布利率决议及声明(GMT 1800)。至于日本央行也将在4月28日公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(GMT 0630)。
美国公债收益率周一升至四周高位，因投资者离场观望。随着经济扩张显现冷却迹象，投资者期待从美国联邦储备理事会 (FED/美联储)的政策声明中寻找未来升息步伐线索。美国指标10年期公债 收益率尾盘报1.899%。
本地时间10:24，五年券105/5期 涨0.25基点至0.5480%，成交2.0亿台币；10年券105/4R 殖利率涨0.12基点至0.8628%，成交46.0亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨0.09%。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.85-0.87%；五年券105/5期 区间为0.545-0.555%。
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“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.