香港已公布经济指标--2016/4/26

人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2016年2月 零售销售值 -20.6 -6.6 +14.8 2016年2月 零售销售量 -19.5 -5.2 +18.1 2016年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +3.1 +4.5 2016年3月 甲类消费物价指数(CPI +3.1 +3.6 +6.6 A) 2015年第四 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 季 16年1月-16年3月 15年12月-16年2月 15年1月-15年3月% % % 失业率 3.4 3.3 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年3月 贸易赤字／盈余 -47.03* -33.15 -46.21 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c om） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。