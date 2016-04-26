韩国金融市场：韩元略跌但股市持稳，美联储会议前投资者立场谨慎

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
半导体公司SK海力士 股价大涨5.1%，因投资者预期该公司的表现可能已经触底，此前公布的第一季业绩低于预期。
市场权重股三星电子 上涨1.2%，现代重工 上升3.7%。
三年期公债期货6月合约 上涨0.01点至110.32。
0213 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,149.4 1,147.8
日圆/韩元 10.3355/82 10.3418
韩国公债期货 * 110.32 110.31
韩国综合股价指数 2,017.28 2,014.55
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/王颖/杜明霞；审校 李婷仪/王洋/戴素萍)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.