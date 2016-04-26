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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 10:43 BJT

日本股市：日经指数早盘收低，日圆反弹打压出口股

“美联储和日本央行本周稍后将召开会议，亦令市场人士处于守势。”

日本央行周四可能下调物价预估，并讨论日圆强势、全球需求乏力以及疲软的消费对通胀预期的打击，是否到了有必要再实施一轮刺激政策的程度。

日本电器企业Panasonic 下滑1.5%；轮胎出口商普利司通 下跌1.2%。

东证股价指数 早盘收跌1.4%，报1,382.21点。JPX-日经400指数 早盘收低1.38%，报12,527.99点。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

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韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王颖/陈宗琦)

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