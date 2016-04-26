台湾汇市：台币盘初随亚币小幅走升，观望美日央行会议

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透台北4月26日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走升。汇银人士表示，美元回落，台币随人民币、韩元等亚洲货币稍稍反弹，不过交投并不热络，市场在美联储与日本央行会议结论出炉前以观望为主。
汇银人士指出，亚洲时段周四当天，美联储与日本央行将先后公布政策会议结论，市场关注的重点在于，美联储的声明是否偏向鹰派，令6月升息的机率走高，至于日本央行则是否有进一步的宽松举措。
〞要看日本央行出什么招，万一没如大家预期就会升值。〞一位外商银行交易人士说。
由于台币走升，出口商早盘先暂停抛汇，等候更好价位的到来。一公股银行交易员称，出口商想等美元回到32.500价位才卖。
今日台币实质交易区间在32.295-32.375；上日实质交易区间在32.320-32.390。
本地时间10:37，人民币离岸即期 报6.5030；台股加权指数 则涨0.16%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.328/32.348，上日收在32.370。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.280-32.380
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“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.