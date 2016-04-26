台湾汇市：台币盘初随亚币小幅走升，观望美日央行会议

路透台北4月26日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走升。汇银人士表示，美元回落，台币随人民币、韩元等亚洲货币稍稍反弹，不过交投并不热络，市场在美联储与日本央行会议结论出炉前以观望为主。

汇银人士指出，亚洲时段周四当天，美联储与日本央行将先后公布政策会议结论，市场关注的重点在于，美联储的声明是否偏向鹰派，令6月升息的机率走高，至于日本央行则是否有进一步的宽松举措。