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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 10:50 BJT

台湾汇市：台币盘初随亚币小幅走升，观望美日央行会议

路透台北4月26日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走升。汇银人士表示，美元回落，台币随人民币、韩元等亚洲货币稍稍反弹，不过交投并不热络，市场在美联储与日本央行会议结论出炉前以观望为主。

汇银人士指出，亚洲时段周四当天，美联储与日本央行将先后公布政策会议结论，市场关注的重点在于，美联储的声明是否偏向鹰派，令6月升息的机率走高，至于日本央行则是否有进一步的宽松举措。

〞要看日本央行出什么招，万一没如大家预期就会升值。〞一位外商银行交易人士说。

由于台币走升，出口商早盘先暂停抛汇，等候更好价位的到来。一公股银行交易员称，出口商想等美元回到32.500价位才卖。

今日台币实质交易区间在32.295-32.375；上日实质交易区间在32.320-32.390。

本地时间10:37，人民币离岸即期 报6.5030；台股加权指数 则涨0.16%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.328/32.348，上日收在32.370。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.280-32.380

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