《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：发改委出台“十大扩消费行动”，包括居民住房改善和旅游等

中国国家发改委出台“十大扩消费行动”，包括居民住房改善、农村消费升级、汽车消费促进、旅游休闲升级如邮轮游艇消费等。

--中国财政：对反映集中具有普遍性税负增加问题，会运用临时性政策--财长

中国将从5月1日起全面实施营业税改增值税。中国财政部长楼继伟表示，对于反映集中的具有普遍性的税负增加问题，将充分发挥财税政策精准调控、定向调控作用，根据不同情况，综合运用临时性、阶段性、过渡性政策，采取一切可行办法，保证运行中的问题及时得到解决。

--中国国企：1-3月利润同比降幅缩窄，石油医疗等行业利润增幅较大

中国财政部公布数据显示，1-3月国有企业利润总额4,323亿元人民币，同比下降13.8%，降幅较1-2月收窄0.4个百分点。

--中港贸易：3月香港净流入内地黄金量按月升33.3%，为三个月来最多

香港政府统计处数据显示，3月自香港流人中 国内地的黄金量按月升33.3%，连续第二个月回升，并为三个月来最多。3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为76,265公斤（76.265吨），按月升38.5%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自2月的53,869公斤升至3月的71,790公斤。

--香港数据：3月出口按年跌幅收窄至7%，首季出口跌幅6.8%

香港政府统计处公布，3月份香港出口值按年跌幅收窄至7%，今年首季出口跌幅为6.8%，其中以办公室机器、通讯及音响设备的跌幅尤为显着，也反映全球需求不足。

--路透调查：台湾第一季经济料衰退0.6%，出口不佳欠缺成长动能

路透调查显示，台湾今年第一季经济成长率料为衰退0.60%，因外 贸不佳。这将是台湾连续三季以来，经济成长率(较上年同期)呈现负值。

--台湾房地产：台北市第一季二手房价指数年跌10.2%，全台居前--信义房屋

台湾最大房屋仲介商--信义房屋表示，台北市第一季房价指数较上年同期减少约10.2%，跌幅居全台首位。

【金融】

--《焦点》IIF预计中国2016年资本流出5,380亿美元

国际金融协会(IIF)估计，2016年全球投资者将从中国撤出5,380亿美元资金，尽管资本流出速度已下降。IIF表示，该数字比去年的6,740亿美元下降五分之一，但如果关于人民币“无序”贬值的担忧再现，则中国资本外流速度可能再度加速。

--《市场热谈》中国央行对部分银行个别业务窗口指导，关注信贷风险和结构

随着中国一季度社会融资规模的放量以及宏观经济的企稳，市场对二季度商业银行的信贷增长报以乐观预期。但有银行业人士指出，近日中国央行对部分地区的银行的具体信贷业务条线进行了窗口指导。

--中国房地产：上海各银行房贷受理量较前三月下降过半，央行将继续窗口指导

中国人民银行上海总部表示，“沪九条”房地产调控政策实施一个月来，各商业银行房贷受理量较今年1-3月平均水平回落超过50%，下一步央行上海总部将继续加强窗口指导和督查力度。

--《焦点》中国重拳干预令铁矿石和钢材期货挫跌，但其他商品续涨

中国铁矿石和钢材期货再次回落，之前当局提高了铁矿石等品种手续费，以遏制期货市场的迅猛涨势；这轮飙涨令人担心，市场正在出现很不稳定的投机泡沫。

--中国保险：首季保费收入增四成首破万亿，但预计利润降逾五成--保监会

中国保险监督管理委员会称，今年一季度保险行业实现原保费收入11,979.12亿元人民币，同比增长42.18%，单季度保费首次突破万亿元。

--中港个股：建行将为新加坡企业投身一带一路基建提供300亿坡元支持

据新华社报导，按资产计中国第二大银行--建设银行当日与新加坡国际企业发展局签署合作备忘录，建行将为在新加坡注册的中新企业投身“一带一路”基础设施建设提供300亿新加坡元（约合222亿美元）的金融支持。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元七天逆回购，单日净投放500亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,400亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放500亿元。中国央行周一稍晚公告，当日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元，以保持银行体系流动性合理充裕，三个月和六个月期MLF利率均持平。这也是央行本月以来第三次进行MLF操作。

--《中国债市每日综述》资金转好现券收益率止升转跌，但暖意持续性不明

在流动性改善，国债期货反弹，以及大宗商品大挫背景下，中国银行间债市利率债收益率和利率互换(IRS)止升转跌。悲观情绪得到舒缓，也带动一级扭转颓势。不过近日市场波动加大，暂时还无法判断这种暖意的持续性。

--中国货币市场：隔夜宽松七天则需求不减，"逆回购+MLF"组合驰援资金好转

中国银行间市场隔夜和七天品种利率均走跌，资金好转势头明显。交易人士表示，央行本月内第三次MLF操作，同时组合逾千亿逆回购投放，场内资金供 给继昨日下午继续改善，隔夜资金甚至有泛滥之势，部分机构减点融出，不过七天期品种因 跨月，仍供不应求。

--《中国新债预测》三年国债利率预测均值2.53%，市场情绪仍不稳分歧较大

中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，近期债市持续疲弱，尽管在央行加力投放缓和资金面紧张后，今日现券出现技术性反弹，一级市场国开新债招标情况也明显回暖，但考虑到市场积弱后情绪仍不稳，明日新债可能会仍会出现反复，预测均值落在2.53%。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.6041%，略高预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的七年期增发债，中标收益率为3.6041% ，略高于此前3.59%的预测均值；一年、三年和五年三期增发债，中标收益率分别为2.7840%、3.0856%和3.2884%，除一年期略高于2. 77%的预测均值外，三年和五年均明显低于3.14%和3.36%的对应预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小升，中间价大涨但客盘结购汇情绪清淡

人民币兑美元即期早盘小幅走升，中间价则因隔夜美指回调大涨238点。交易员称，这两日中间价变化较大，波幅高于美指变动；而人民币即期汇价较中间价偏低，主因客盘缩量，市场情绪偏淡。

--中国企业：中城建控股集团实际控制人变动，引发市场对其偿债能力的担忧

近日点心债暴跌的中国城市建设控股集团（简称中城建设）发出公告，宣布实际控制人变更，北京惠农基金将持有其99%股权，这一意外变动引发市场对其偿债能力的担忧。

--离岸人民币：花样年计划发三年期点心债，高收益房地产债阔别五个月后重现

中国房地产商--花样年控股计划发行三年期点心债，指导息率为9%左右。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，量能持续萎缩市场信心仍疲弱

中国股市沪综指反弹收升0.61%。分析师指出，今日成交量继续萎缩，显示市场信心仍疲弱，盘中周期股和大宗商品期价形成共振，走势低迷。近期市场受信用违约等事件影响，资金和情绪面仍偏谨慎，大盘料续弱势震荡。

--中国证券：华兴资本控股的华菁证券获批，为CEPA下第二家合资券商

中国证监会近日宣布华菁证券获准设立，这是在内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）项下获准设立的第二家合资券商。本土最大独立投行华兴资本通过香港万诚证券持股49%，成为第一大股东。

--中国经济：今年私募股权投资将降温，消费升级及互联网仍有机会--贝恩