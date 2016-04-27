台湾数据：3月景气对策信号连10个月为代表低迷的蓝灯--国发会

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北4月27日 - 台湾国家发展委员会周三称，3月景气对策信号连续第10个月呈现代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数较上月减少1分至15分。
展望未来，国际机构预测今年全球经济成长率仅与去年相当，经贸情势偏保守使终端需求提升缓慢，延缓出口复苏时程。
投资方面，国发会表示，政府今年扩大公共建设及科技发展预算，应能带动投资效应；另因景气前景仍多阴霾，民间消费信心偏弱，但部分调查显示，民众对未来景气看法正逐渐改善，应有助于消费动能维系。整体而言，目前经济动能仍显疲弱，若厂商及消费者对未来景气看法持续好转，经济可望逐渐回稳。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。