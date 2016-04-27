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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 16:16 BJT

台湾数据：3月景气对策信号连10个月为代表低迷的蓝灯--国发会

路透台北4月27日 - 台湾国家发展委员会周三称，3月景气对策信号连续第10个月呈现代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数较上月减少1分至15分。

展望未来，国际机构预测今年全球经济成长率仅与去年相当，经贸情势偏保守使终端需求提升缓慢，延缓出口复苏时程。

投资方面，国发会表示，政府今年扩大公共建设及科技发展预算，应能带动投资效应；另因景气前景仍多阴霾，民间消费信心偏弱，但部分调查显示，民众对未来景气看法正逐渐改善，应有助于消费动能维系。整体而言，目前经济动能仍显疲弱，若厂商及消费者对未来景气看法持续好转，经济可望逐渐回稳。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)

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