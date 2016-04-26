台湾货币市场：资金略转紧公司债RP利率微扬，短票及隔拆利率持稳

* 市场资金略趋紧，惟短率大致持稳 * 短票利率走稳，大都成交在0.30% * 市场略缺钱，公司债RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士表示，今天部分银行 出现资金稍微转紧的现象，惟市场两大金主都有供应资金，整体市场资金尚称充裕。 他们解释，这前阵子因资金相当浮滥，有需求的银行打电话就可以拿到钱，但今天情况 稍有改变，熟悉的往来对象都说今天平平、不做拆款，要多打几通电话才能拿到钱。 利率方面，隔拆最低利率维持在0.20%，跨月资金仍在0.28-0.29%，票券公司则在0.32- 0.33%。 〞今天有点紧起来了，我这边利率还是差不多啦，但别人有开的比较贵，给票券商开在 0.33%。〞一位大型银行资调人员说。 本地时间13:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.344 32.361 台湾加权股价指数<.TWII 8,583.91 8,560.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.250-0.335% 0.220-0.330% **短票利率持稳** 短票方面，票券商表示，因今天发票量较小，惟市场资金相当充沛，资金缺口一早就轧 平了，利率则停留在0.30%。 他们指出，今天资金浮滥状况虽没有昨天严重，但钱还是多到不行，很容易就可以调到 钱，因而要求营业单位不能再卖票。 〞这阵子有钱不再是老大，他们还要到处去拜托人家帮忙收钱。〞一位票券公司交易员 说。 他并称，央行降低冲销力度并采宽松政策，致各大行库钱满为患，每天都要四处打电话 推销资金，〞现在我们给银行票，他们都很高兴，表示受到重视。〞 但他们说，短票利率经过去逾半个月一路急杀至0.30%低水准后，未来虽有再往下1-2个 基点的空间，但若要进一步往下，隔夜拆款利率须先摔破0.20%的铁板价。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%；上日成交在0 .30%，部分成交于0.29%。 周二央行定存单到期金额为4,784.85亿台币，发行金额稍晚公布。 本周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是：周三1,975亿、周四2,401.8亿、 周五1,505亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.30 3%，前日则在0.299%，上日区间0.28-0.40%；前日在0.28-0.35%，成交量189.44亿台币，前 日为136.91亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为381亿台币，累积超额准备7,122亿台 币、加计前期1%的超额准备为9,358亿台币。 今日国际版有发行三档美元计价债券，发行者是Central American Bank for Economic Integration，分别为：五年期1.35亿美元、20和30年各0.25亿美元。另外，明日UBS AG, London Branch将一档30年期、0.53亿美元计价债券。 **RP利率微升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天寿险和银行资金依旧充沛，投信公 司因基金赎回撤走部分资金，利率微幅上扬。 〞感觉上今天市场有稍微缺钱，我们的公司债利率有稍微拉高一点，最高有到0.30%。 〞一位大型票券公司交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率微幅变化，主要成交在0.30-0.31%；上 日则在0.30%，少数在0.29%、0.31%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.3 7-0.40%，上日则为0.38-0.39%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间略上升；短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.25%；上日亦同在此水准；惟公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%，上日 则在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率则维持在0.30-0.31%间。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)