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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 10:57 BJT

《汇市简讯》澳元/美元获得良好买盘支撑，尽管亚股表现疲软

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    * 澳元/美元小涨，尽管大多数风险资产承压
    * 大连铁矿石期货跌逾3%；日股日经指数跌1.25%，亚洲除日本外股
指跌0.38%
    * 美元/日圆带领美元全线走软，引发部分澳元/美元空头回补
    * 阻力位在0.7730/35，为昨日高位和10日移动均线交汇处
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张荻)

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