更新版 1-中国保险：首季保费收入增四成首破万亿，但预计利润降逾五成--保监会

(新增更多细节) 路透北京4月26日 - 中国保险监督管理委员会周二称，今年一季度保险行业实现原保费 收入11,979.12亿元人民币，同比增长42.18%，单季度保费首次突破万亿元。 保监会在新闻发布会上并公布，一季度保险业预计利润389.36亿元，同比下降55.29%， 其中寿险公司预计利润总额154.84亿元，同比减少409.36亿元，下降72.56%。 “寿险公司利润降幅较大应有多方面考量，宏观经济形势的变化在短期内保险公司业务 经营结构的当期情况影响较大。”保监会统计信息部统计管理处处长白云在发布会上称。 他并提到，一季度保险资金在股票和基金投资收益同比下降1,005亿元，对当期预计利 润的结果影响较大。 保监会数据并显示，资金运用方面，截至一季度，保险行业资金运用余额119,942.74亿 元，较年初增长7.29%；股票和证券投资基金合计占比14.03%，银行存款和债券余额占比55. 78%，较年初均小幅下降。资金运用平均收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。 偿付能力方面，白云表示，除极个别公司外，绝大多数保险公司2015年的偿付能力充足 率和溢额都是相当可观的。 2015年1-4季度保险公司平均偿付能力综合率（%） 公司类型 Q1 Q2 Q3 Q4 财产险 282 286 310 292 人身险 256 259 257 265 再保险 383 430 436 485 来源：保监会 中国保险业2015年保费收入同比增20%至2.4万亿元；实现利润2,823.6亿元，同比增长3 8%。 （完） (发稿 马蓉/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)