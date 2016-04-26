版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 11:47 BJT

路透基点：阿里巴巴子弹式贷款案规模提高至40亿美元--TRLPC

路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子
商务巨头阿里巴巴集团五年期子弹式定期贷款案的规模已增至40亿美元，
有26家银行参贷，包括八家原始牵头行兼簿记行。
    
    澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞
穗银行和摩根士丹利担任原始牵头行兼簿记行。这八家银行最初在3月预
先提供了30亿美元贷款，并将其发展成一般联贷。
    
    本次贷款包含一笔10亿美元绿鞋贷款，最高综合收益为123个基点，
利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。
    
    预计与参贷银行在5月签约。
    
    各家银行配额情况：
    
    上述八家原始原始牵头行兼簿记行的配额均为1.5亿美元。
    
    牵头行兼簿记行(单位是百万美元)：
    
    交通银行            400
    永隆银行            250
    中国建设银行(亚洲)  225
    中国银行澳门分行    185
    工银亚洲            185
    东亚银行            150
    招商银行香港分行    150
    招商银行离岸部      150
    星展银行            150
    南洋商业银行        150
    渣打银行            150
    
    牵头行
    富国银行            150
    恒生银行            120
    
    主办行
    凯基银行             80
    三井住友银行         80
    国泰世华银行         75
    兆丰国际商业银行     75
    台新国际商业银行     75
    
                总计：4,000
    
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐