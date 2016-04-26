路透基点：阿里巴巴子弹式贷款案规模提高至40亿美元--TRLPC

路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子 商务巨头阿里巴巴集团五年期子弹式定期贷款案的规模已增至40亿美元， 有26家银行参贷，包括八家原始牵头行兼簿记行。 澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞 穗银行和摩根士丹利担任原始牵头行兼簿记行。这八家银行最初在3月预 先提供了30亿美元贷款，并将其发展成一般联贷。 本次贷款包含一笔10亿美元绿鞋贷款，最高综合收益为123个基点， 利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。 预计与参贷银行在5月签约。 各家银行配额情况： 上述八家原始原始牵头行兼簿记行的配额均为1.5亿美元。 牵头行兼簿记行(单位是百万美元)： 交通银行 400 永隆银行 250 中国建设银行(亚洲) 225 中国银行澳门分行 185 工银亚洲 185 东亚银行 150 招商银行香港分行 150 招商银行离岸部 150 星展银行 150 南洋商业银行 150 渣打银行 150 牵头行 富国银行 150 恒生银行 120 主办行 凯基银行 80 三井住友银行 80 国泰世华银行 75 兆丰国际商业银行 75 台新国际商业银行 75 总计：4,000 (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)