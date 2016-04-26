路透基点：阿里巴巴子弹式贷款案规模提高至40亿美元--TRLPC

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子 商务巨头阿里巴巴集团五年期子弹式定期贷款案的规模已增至40亿美元， 有26家银行参贷，包括八家原始牵头行兼簿记行。 澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞 穗银行和摩根士丹利担任原始牵头行兼簿记行。这八家银行最初在3月预 先提供了30亿美元贷款，并将其发展成一般联贷。 本次贷款包含一笔10亿美元绿鞋贷款，最高综合收益为123个基点， 利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。 预计与参贷银行在5月签约。 各家银行配额情况： 上述八家原始原始牵头行兼簿记行的配额均为1.5亿美元。 牵头行兼簿记行(单位是百万美元)： 交通银行 400 永隆银行 250 中国建设银行(亚洲) 225 中国银行澳门分行 185 工银亚洲 185 东亚银行 150 招商银行香港分行 150 招商银行离岸部 150 星展银行 150 南洋商业银行 150 渣打银行 150 牵头行 富国银行 150 恒生银行 120 主办行 凯基银行 80 三井住友银行 80 国泰世华银行 75 兆丰国际商业银行 75 台新国际商业银行 75 总计：4,000 (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.