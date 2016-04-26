澳新汇市：澳新货币徘徊在近期高位下方，多家央行会议在即人气谨慎

新西兰元兑美元 上涨0.3%至0.6874美元，但离10个月高点0.7055依然较远。

铁矿石等大宗商品价格低迷拖累了澳新货币。

抑制高风险资产需求的还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)、日本央行和新西兰央行的政策会议。三家央行均将在当地时间周四公布政策决定。

市场预计美联储肯定会维持利率不变，但认为新西兰央行将放松政策和按兵不动的人数大致相当。

路透调查受访的23位分析师中有17位预期，新西兰央行周四料维持利率在2.25%的纪录低点不变 。市场走势 则暗示，周四降息的几率约为50%。

相比之下，市场预计澳洲央行未来数月可能会按兵不动，债券期货走势暗示，该央行在6月放松政策的几率为25%。(完)

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