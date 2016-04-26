澳新汇市：澳新货币徘徊在近期高位下方，多家央行会议在即人气谨慎

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
新西兰元兑美元 上涨0.3%至0.6874美元，但离10个月高点0.7055依然较远。
铁矿石等大宗商品价格低迷拖累了澳新货币。
抑制高风险资产需求的还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)、日本央行和新西兰央行的政策会议。三家央行均将在当地时间周四公布政策决定。
市场预计美联储肯定会维持利率不变，但认为新西兰央行将放松政策和按兵不动的人数大致相当。
路透调查受访的23位分析师中有17位预期，新西兰央行周四料维持利率在2.25%的纪录低点不变 。市场走势 则暗示，周四降息的几率约为50%。
相比之下，市场预计澳洲央行未来数月可能会按兵不动，债券期货走势暗示，该央行在6月放松政策的几率为25%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 杜明霞/高琦)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.