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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 12:07 BJT

中国汇市：人民币早盘小升，中间价大涨但客盘结购汇情绪清淡

* 人民币早盘小幅走升

* 隔夜美指回调致中间价大涨逾200点

* 客盘结购汇情绪清淡

* 短期关注美联储议息会议

路透北京4月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走升，中间价则因隔夜美指回调大涨238点。交易员称，这两日中间价变化较大，波幅高于美指变动；而人民币即期汇价较中间价偏低，主因客盘缩量，市场情绪偏淡。

他们并指出，市场关注今日将召开的美联储议息会议，其声明决议预计在北京时间周四凌晨公布，但料美指大幅走升的概率不大。

“现在客盘已经比较少了，大家基本都是自营干炒，跟赌博似的。”一股份行交易员称，“客盘购汇都是一笔一笔地查，购汇盘就少了；人民币涨了有的外贸企业干脆就不结汇了，留着以后用。”

他并表示，虽然当前市场清淡，但自营盘还得有交易，不过自营盘的头寸难以推动市场。

路透计算的周二人民币CFETS指数小幅反弹至97.44的逾一周新高，主因人民币兑美元中间价大幅反弹，而人民币对欧元、日圆并未有波动。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.4939元，上日收报6.4969元，夜盘终报6.4945元。今日人民币兑美元中间价 报6.4882元，上日中间价为6.512元。人民币兑美元即期成交额 为94.66亿美元，上日半日为92.77亿美元。

全球汇市方面，日圆周二亚洲盘初找到比较稳固的立足点，兑美元及欧元脱离了数周低位。在日本央行政策会议之前，投资者调整头寸。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.682元, 上日尾盘为6.6858元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5065元, 上一交易日尾盘报6.507元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4927；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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