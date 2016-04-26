中国汇市：人民币早盘小升，中间价大涨但客盘结购汇情绪清淡

* 人民币早盘小幅走升

* 隔夜美指回调致中间价大涨逾200点

* 客盘结购汇情绪清淡

* 短期关注美联储议息会议

路透北京4月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走升，中间价则因隔夜美指回调大涨238点。交易员称，这两日中间价变化较大，波幅高于美指变动；而人民币即期汇价较中间价偏低，主因客盘缩量，市场情绪偏淡。

他们并指出，市场关注今日将召开的美联储议息会议，其声明决议预计在北京时间周四凌晨公布，但料美指大幅走升的概率不大。

“现在客盘已经比较少了，大家基本都是自营干炒，跟赌博似的。”一股份行交易员称，“客盘购汇都是一笔一笔地查，购汇盘就少了；人民币涨了有的外贸企业干脆就不结汇了，留着以后用。”

他并表示，虽然当前市场清淡，但自营盘还得有交易，不过自营盘的头寸难以推动市场。

路透计算的周二人民币CFETS指数小幅反弹至97.44的逾一周新高，主因人民币兑美元中间价大幅反弹，而人民币对欧元、日圆并未有波动。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.4939元，上日收报6.4969元，夜盘终报6.4945元。今日人民币兑美元中间价 报6.4882元，上日中间价为6.512元。人民币兑美元即期成交额 为94.66亿美元，上日半日为92.77亿美元。

全球汇市方面，日圆周二亚洲盘初找到比较稳固的立足点，兑美元及欧元脱离了数周低位。在日本央行政策会议之前，投资者调整头寸。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.682元, 上日尾盘为6.6858元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5065元, 上一交易日尾盘报6.507元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4927；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。