中国债市动态：央行加力输血资金一二级同步回暖，暂时仍看技术反弹

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透上海4月26日 - 随着中国央行再次进行中期借贷便利（MLF）操作以及逆回购连续大量投放，流动性迅速转松，银行间债市周二早盘一二级同步回暖，现券收益率下行，国债期货也走强，国开新债招标结果向好，IRS（利率互换）亦自上日高位回落。
交易员指出，除资金面压力缓解外，短期现券调整幅度过大，机构抛券意愿减弱，同时也有资金尝试入场试盘，均是触发反弹的诱因，不过当前基本面仍处复苏轨道，加之货币政策仍缺乏想象空间，债市有效止住颓势或仍待时日，暂时仍看技术性反弹。
“央行放了不少钱，而且最近调整确实也比较充分，有人也想先（买）进去试试看。”上海一券商交易员称。
她表示，早上国开新债招标情况还不错，三年和五年品种考虑返费因素与二级市场接近，也有助于市场人气暂回稳；此外五年IRS在昨日上摸3.04%的高点后，今日也回落至2.97%附近。
她并认为，某大机构在调整中持续维稳10年国债活跃券160004 ，除了市场因素外，市场也纷纷猜测其背后是不是有更深层次因素，该券能否维持坚挺表现，对市场情绪也会有明显引导作用。
国开行上午招标增发的1-7年期四期固息债，一年和七年略高于预测均值，而三年和五年品种则明显低于此前预期。
华南一基金公司交易员谈到，目前对于货币政策预期仍偏谨慎，而且经济仍在短期回暖的过程中，也将继续压制债市情绪，“现在不敢冲进去，4月经济数据不会差。”
中国央行公开市场进行了1,400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在2.25%；据此计算，今日净投放500亿元。
央行周一公告，当日对18家金融机构开展MLF操作共2,670亿元，以保持银行体系流动性合理充裕，三个月和六个月期MLF利率均持平。这也是央行本月以来第三次进行MLF操作。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.46%/3.44%，上日尾盘为3.50%/3.47%。剩余期限近10年的国债160004券最新报价 在2.95%/2.91%，上日尾盘为2.94%/2.90%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.500元人民币，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1606 收报99.240元，较上日结算价涨0.17%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.