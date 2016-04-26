中国债市动态：央行加力输血资金一二级同步回暖，暂时仍看技术反弹

路透上海4月26日 - 随着中国央行再次进行中期借贷便利（MLF）操作以及逆回购连续大量投放，流动性迅速转松，银行间债市周二早盘一二级同步回暖，现券收益率下行，国债期货也走强，国开新债招标结果向好，IRS（利率互换）亦自上日高位回落。

交易员指出，除资金面压力缓解外，短期现券调整幅度过大，机构抛券意愿减弱，同时也有资金尝试入场试盘，均是触发反弹的诱因，不过当前基本面仍处复苏轨道，加之货币政策仍缺乏想象空间，债市有效止住颓势或仍待时日，暂时仍看技术性反弹。

“央行放了不少钱，而且最近调整确实也比较充分，有人也想先（买）进去试试看。”上海一券商交易员称。

她表示，早上国开新债招标情况还不错，三年和五年品种考虑返费因素与二级市场接近，也有助于市场人气暂回稳；此外五年IRS在昨日上摸3.04%的高点后，今日也回落至2.97%附近。

她并认为，某大机构在调整中持续维稳10年国债活跃券160004 ，除了市场因素外，市场也纷纷猜测其背后是不是有更深层次因素，该券能否维持坚挺表现，对市场情绪也会有明显引导作用。

国开行上午招标增发的1-7年期四期固息债，一年和七年略高于预测均值，而三年和五年品种则明显低于此前预期。

华南一基金公司交易员谈到，目前对于货币政策预期仍偏谨慎，而且经济仍在短期回暖的过程中，也将继续压制债市情绪，“现在不敢冲进去，4月经济数据不会差。”

中国央行公开市场进行了1,400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在2.25%；据此计算，今日净投放500亿元。

央行周一公告，当日对18家金融机构开展MLF操作共2,670亿元，以保持银行体系流动性合理充裕，三个月和六个月期MLF利率均持平。这也是央行本月以来第三次进行MLF操作。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.46%/3.44%，上日尾盘为3.50%/3.47%。剩余期限近10年的国债160004券最新报价 在2.95%/2.91%，上日尾盘为2.94%/2.90%。