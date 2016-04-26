离岸人民币：花样年计划发三年期点心债，高收益房地产债阔别五个月后重现

路透香港4月26日 - 中国房地产商--花样年控股 计划发行三年期点心债，指导息率为9%左右。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。

汤森路透旗下IFR杂志周二称，花样年控股获穆迪及标普评级分别为B2/B+。

国泰君安国际及美林美银担任今次点心债发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，最快于今天内为债券定价。

发行人计划将发债募资用于偿还现有债务。