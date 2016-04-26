离岸人民币：花样年计划发三年期点心债，高收益房地产债阔别五个月后重现

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透香港4月26日 - 中国房地产商--花样年控股 计划发行三年期点心债，指导息率为9%左右。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。
汤森路透旗下IFR杂志周二称，花样年控股获穆迪及标普评级分别为B2/B+。
国泰君安国际及美林美银担任今次点心债发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，最快于今天内为债券定价。
发行人计划将发债募资用于偿还现有债务。
去年11月，珠海华发综合发展在香港发行了一笔15亿元三年期点心债，发行息率为5.25%，受人民币贬值等因素影响，此后近五个月，一级市场再无高收益点心债新发。（完） (记者 赵红梅；审校 林高丽)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.