中国货币市场：隔夜宽松七天则需求不减，"逆回购+MLF"组合驰援资金好转

路透上海4月26日 - 中国银行间市场周二隔夜和七天品种利率均走跌，资金好转势头明 显。交易人士表示，央行本月内第三次MLF操作，同时组合逾千亿逆回购投放，场内资金供 给继昨日下午继续改善，隔夜资金甚至有泛滥之势，部分机构减点融出，不过七天期品种因 跨月，仍供不应求。 他们并称，央行呵护流动性态度明显，不过连续的逆回购滚动操作，致到期压力增大， 跨月之后5月份资金面仍存营改增等因素扰动，短期机构预期仍偏谨慎。 “MLF+逆回购啊，隔夜很松，有点出不掉的感觉，七天的银行还是不愿意出，主要还是 跨月吧，”上海一银行交易员称，央行连续出手呵护资金面，但是大家还是觉得不能掉以轻 心，后期公开市场到期压力太大。 央行周一公告，当日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元，以保 持银行体系流动性合理充裕，三个月和六个月期MLF利率均持平。这也是央行本月以来第三 次进行MLF操作。 央行公开市场今日进行1,400亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放50 0亿元。路透统计，本周共有8,700亿元逆回购到期，期限均为七天。 华南一银行交易员表示，七天期品种主要是质押信用债的机构拆入不易，但整体流动 性也还好，央行也不想让市场过度宽松，因为还是想逐步降低杠杆，所以接下来几天公开市 场到期量大，央行可能也会顺势逐渐回笼一些资金。 不过，对于未来预期，上海另一银行交易员表示，如果实在扛不住，央行被动降准也 不是没有可能，“也不能被一天的宽松所引导，还是要看一整周，毕竟,还有那么多的(逆回 购)到期呢，而且5月不确定性太大，不能太乐观，”她称。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0076 2.0640 -5.64 七天 2.3286 2.4394 -11.08 14天 2.9737 2.9523 +2.14 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0850 0.8650 +122.00 七天 2.2700 2.5000 -23.00 14天 2.2200 2.2500 -3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0600 -4.00 七天 2.4000 2.4500 -5.00 14天 3.1600 3.2000 -4.00 Shibor 其中:隔夜 2.0360 2.0450 -0.90 七天 2.3410 2.3420 -0.10 三个月 2.8775 2.8735 +0.40 (完) (发稿 吴芳； 审校 吴云凌)