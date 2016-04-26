版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 12:17 BJT

中国货币市场：隔夜宽松七天则需求不减，"逆回购+MLF"组合驰援资金好转

路透上海4月26日 - 中国银行间市场周二隔夜和七天品种利率均走跌，资金好转势头明
显。交易人士表示，央行本月内第三次MLF操作，同时组合逾千亿逆回购投放，场内资金供
给继昨日下午继续改善，隔夜资金甚至有泛滥之势，部分机构减点融出，不过七天期品种因
跨月，仍供不应求。
    
    他们并称，央行呵护流动性态度明显，不过连续的逆回购滚动操作，致到期压力增大，
跨月之后5月份资金面仍存营改增等因素扰动，短期机构预期仍偏谨慎。
    
    “MLF+逆回购啊，隔夜很松，有点出不掉的感觉，七天的银行还是不愿意出，主要还是
跨月吧，”上海一银行交易员称，央行连续出手呵护资金面，但是大家还是觉得不能掉以轻
心，后期公开市场到期压力太大。 
        
     央行周一公告，当日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元，以保
持银行体系流动性合理充裕，三个月和六个月期MLF利率均持平。这也是央行本月以来第三
次进行MLF操作。   
    
     央行公开市场今日进行1,400亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放50
0亿元。路透统计，本周共有8,700亿元逆回购到期，期限均为七天。 
               
     华南一银行交易员表示，七天期品种主要是质押信用债的机构拆入不易，但整体流动
性也还好，央行也不想让市场过度宽松，因为还是想逐步降低杠杆，所以接下来几天公开市
场到期量大，央行可能也会顺势逐渐回笼一些资金。
    
     不过，对于未来预期，上海另一银行交易员表示，如果实在扛不住，央行被动降准也
不是没有可能，“也不能被一天的宽松所引导，还是要看一整周，毕竟,还有那么多的(逆回
购)到期呢，而且5月不确定性太大，不能太乐观，”她称。
             
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:02                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.0076     2.0640      -5.64
      七天                     2.3286     2.4394     -11.08
                                                  
      14天                     2.9737     2.9523      +2.14
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.0850     0.8650    +122.00
                                                  
      七天                     2.2700     2.5000     -23.00
                                                  
      14天                     2.2200     2.2500      -3.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0200     2.0600      -4.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.4500      -5.00
                                                  
      14天                     3.1600     3.2000      -4.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0360     2.0450      -0.90
                                                  
       七天                    2.3410     2.3420      -0.10
                                                  
       三个月                  2.8775     2.8735      +0.40
                                                  
 (完)
    

 (发稿 吴芳； 审校 吴云凌)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐