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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 13:17 BJT

《全球汇市》日圆兑美元及欧元上扬，但在日本央行会议前仍处守势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1259  1.1263  -0.04  +3.67  1.0860
    美元/日圆            110.93  111.19  -0.23  -7.79  120.30
    欧元/日圆         124.90  125.27  -0.30  -4.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9753  0.9746  +0.07  -2.65  1.0018
    英镑/美元            1.4488  1.4480  +0.06  -1.70  1.4738
    美元/加元            1.2677  1.2677  +0.00  -8.40  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5055  6.5088  -0.05  -0.95  6.5680
    澳元/美元            0.7706  0.7714  -0.10  +5.92  0.7275
    新西兰元/美元        0.6873  0.6853  +0.29  +0.70  0.6825
    澳元/日圆         85.480  85.750  -0.31  -2.44  87.620
    新西兰元/日圆     76.250  76.140  +0.14  -6.99  81.980
    英镑/日圆         160.74  161.02  -0.17  -9.30  177.22
    澳元/新西兰元     1.1209  1.1245  -0.32  +5.11  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍/白云/艾茂林/张若琪 审校 王兴亚/王颖/张荻)

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