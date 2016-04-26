《中国新债预测》三年国债利率预测均值2.53%，市场情绪仍不稳分歧较大

* 招标品种：财政部三年固息国债

* 期限及招标金额：330亿元

* 招标时间: 周三(27日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：2.45%-2.65%

* 预测均值: 2.53%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月26日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，近期债市持续疲弱，尽管在央行加力投放缓和资金面紧张后，今日现券出现技术性反弹，一级市场国开新债招标情况也明显回暖，但考虑到市场积弱后情绪仍不稳，明日新债可能会仍会出现反复，预测均值落在2.53%。

市场人士对明日三年国债预期分歧较大，预测区间宽达20个基点（bp）。他们多认为，在考虑返费因素情况下，若明日新债定位接近二级市场水平，就应算是不错结果。

“现在市场到底稳没稳，还是有争议。”上海一银行交易员称。

国开行上午招标增发的1-7年期四期固息债，一年和七年略高于预测均值，而三年和五年品种则明显低于此前预期。

北京一券商交易员谈到，二季度后国债单期发行量明显提升，而且投标考核规则更有利于承销商，完成基本承销额的压力减轻，尤其是在弱势市场下，在首场投标中机构博边际的意愿会更强烈。若二级回暖势头受阻，肯定会影响明日新债的投标情绪。

中债国债到期收益率曲线 显示，三年期最新收益率为2.5796%。剩余期限近三年的国债160003券 最新成交在2.50%左右。

明日招标新债为财政部今年第九期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。