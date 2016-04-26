台湾股市：生技股强弹带动信心回流收小涨，短线观察苹果财报状况

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透台北4月26日 - 台湾股市周二收小涨。分析师称，因部分生技类股止跌反弹，带动市场信心回流，台股在亚股一片下跌声中逆势收小红；短线观察重点在今晚将公布的苹果 财报，及周四美国和日本两大央行会议结论。
台湾加权股价指数 收升0.25%至8,581.57点；今日成交初值 为612.16亿台币，上交易日修正后为561.82亿。
〞今天还是类股轮动，因为资金没有那么充沛。〞日盛投顾分析师钟国忠说；但近来大涨的个股隔日即出现获利回吐卖压，且不易看到个股持续性大涨的情况，建议现阶段应采波段操作策略。
分析师称，今天浩鼎 因传出经营权大战，盘中强攻涨停(大涨10%)，带动生技股大户及忠实户买盘回流，成交量扩增至600亿台币以上。
国泰证期顾问处分析师简伯仪指出，台股成交量略增指数收小红，因外资心态仍偏多，台股将〞以盘代跌〞，后市观察重点在今晚苹果公布财报。
今日金融保险类指数 收升0.45%，电子类指数 收涨0.33%；台积电收涨0.32%；大立光收涨3.69%。
亚洲股市周二回落，因投资者准备迎接本周的美国和日本央行会议。
本地时间14:21，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.45%，日股日经指数 跌0.49%；香港股市 下跌0.67%。(完)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.