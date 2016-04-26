台湾股市：生技股强弹带动信心回流收小涨，短线观察苹果财报状况

路透台北4月26日 - 台湾股市周二收小涨。分析师称，因部分生技类股止跌反弹，带动市场信心回流，台股在亚股一片下跌声中逆势收小红；短线观察重点在今晚将公布的苹果 财报，及周四美国和日本两大央行会议结论。

台湾加权股价指数 收升0.25%至8,581.57点；今日成交初值 为612.16亿台币，上交易日修正后为561.82亿。

〞今天还是类股轮动，因为资金没有那么充沛。〞日盛投顾分析师钟国忠说；但近来大涨的个股隔日即出现获利回吐卖压，且不易看到个股持续性大涨的情况，建议现阶段应采波段操作策略。

分析师称，今天浩鼎 因传出经营权大战，盘中强攻涨停(大涨10%)，带动生技股大户及忠实户买盘回流，成交量扩增至600亿台币以上。

国泰证期顾问处分析师简伯仪指出，台股成交量略增指数收小红，因外资心态仍偏多，台股将〞以盘代跌〞，后市观察重点在今晚苹果公布财报。

今日金融保险类指数 收升0.45%，电子类指数 收涨0.33%；台积电收涨0.32%；大立光收涨3.69%。

亚洲股市周二回落，因投资者准备迎接本周的美国和日本央行会议。