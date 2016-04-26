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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 13:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势沉重，因大连铁矿石期货挫跌

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* 澳元/美元午后盘中接近低点，因铁矿石和铜价跌势加剧

* 大连铁矿石期货下跌5.0%，期铜跌1.0%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.55%

* 盘中迄今走势温和，但澳元/美元下行的警铃已响

* 无法升越10日移动均线，显示市场人士伺机出脱多头

* 铁矿石价格回落可能对澳元/美元造成迅速及明显影响

(完)

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