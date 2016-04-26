台湾个股：今年子公司合计上缴约200亿台币，将加大金控并购弹性--开发金

路透台北4月26日 - 台湾中型金控--开发金控 周二称，旗下开发工银及凯基证券等子公司今年合计将上缴金控约200亿台币现金，可望加大金控并购弹性，目前资金用途将并购及库藏股皆列为选项。

开发金控发言人张立人表示，过去几年陆续买回50亿台币库藏股予已注销，持续透过资本重分配提升获利能力。

“子公司资金上缴后，金控并购弹性更大。”他说。

凯基证券海外布局方面，凯基证券总经理丁绍曾在投资说明会上表示，去年已在新加坡完成布局，将持续扩展新业务，以2017年达成损益两平为目标，今年则将布局印尼，先以经纪、财管业务为先，再慢慢发展债券相关业务。此前凯基证券收购印尼券商HDSI，尚待印尼主管机关核准中，希望在今年第三季完成交割。

随着国际板债券业务竞争激烈，他坦称，已逐渐转进欧洲美元债券业务，摆脱国际板债券及宝岛债百家争鸣的情况，近期陆续参与中国国家开发银行于欧洲美元市场发行债券的国际配售，也参与中国交通银行海外子行美元债券发行，上周则参与承销中国输出入银行美元债券。

至于开发工银则逐渐转型为开发金控的创投子公司，今年将完成三家私募股权基金募集，包括开发创新基金、开发优势基金及阿里巴巴台湾创业者基金，预计基金规模分别为15亿台币、35亿台币及1亿美元。推升今年总资产管理规模(AUM)达到350亿台币，较去年第四季AUM的266亿元增加84亿元。