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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 14:20 BJT

重发-背景资料：近期台湾将发行外币(含人民币)债券一览

(重发以对齐表格格式)
    路透台北4月26日 - 以下为路透根据承销商讯息整理，近期台湾将发行、但尚未登录柜
台买卖中心债券专区的主要外币债券(含人民币)一览表：
    
    日期     发债主体                 发债额         利率(IRR)  年期
    2016年      
     4/29    摩根大通银行      3.00亿美元      0%(4.45%)  30(NC5*1)
     5/03    凯基银行                 1.10亿美元      0%(4.16%)  30(NC1*1)
     5/04    加拿大丰业银行   1.50亿美元      0%(4.36%)  30(NC3*1)  
     5/05    德意志银行新加坡分行     0.34亿美元      3.0%        6     
     5/09    三菱东京日联银行 2.85亿美元      0%(4.10%)  30(NC5*1)     
    
    主要资料来源：承销商(完) 

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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