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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 14:26 BJT

新兴汇市：马币跌至逾一周低位，因一马发展称部分债券发生违约

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 110.85 111.17 +0.29 +8.53 120.30

坡元 1.3534 1.3525 -0.07 +4.74 1.4175

台币 32.338 32.361 +0.07 +2.25 33.066

韩元 1149.16 1147.80 -0.12 +2.24 1174.95

泰铢 35.16 35.10 -0.17 +2.45 36.02

菲律宾披索 46.78 46.85 +0.15 +0.26 46.90

印尼卢比 13210.00 13195.00 -0.11 +4.35 13785.00

印度卢比 66.72 66.61 -0.16 -0.85 66.15

马币 3.9395 3.9075 -0.81 +8.90 4.2900

人民币 6.4932 6.4945 +0.02 -0.02 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/王颖；审校 艾茂林/蔡美珍/高琦)

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