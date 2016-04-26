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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 14:22 BJT

路透调查：台湾第一季经济料衰退0.6%，出口不佳欠缺成长动能

* 公布数据：台湾第一季GDP概估值
    * 公布时间：周五(29日)上午8:30
    * 调查家数：13家
    * 调查中值：较上年同期衰退0.6%

    路透台北4月26日 - 路透调查显示，台湾今年第一季经济成长率料为衰退0.60%，因外
贸不佳。这将是台湾连续三季以来，经济成长率(较上年同期)呈现负值。
 
    台湾主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%。台湾首季出口较上年衰退12.1%，其中3
月出口年减11.4%劣于预期，为连14月衰退。 
 
    
    金融机构对台湾第一季经济成长率的预估如下：

    金融机构          预估第一季经济成长率(%)       
    --------------------------------------------------
    澳新银行                -0.21
    群益投顾                -0.80
    星展银行                -0.60
    富兰克林华美投信        -0.80
    ING                     -0.70
    日盛投顾                -0.43
    元富投顾                -0.70
    兆丰投顾                -0.85
    Moody's                 -0.80
    永丰金                  -0.45
    法兴银行                +0.20
    台新投顾                 0.00
    元大投顾                -0.50
    --------------------------------------
    中   值                -0.60(完)

 (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)

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