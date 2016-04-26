路透调查：台湾第一季经济料衰退0.6%，出口不佳欠缺成长动能

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
* 公布数据：台湾第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(29日)上午8:30 * 调查家数：13家 * 调查中值：较上年同期衰退0.6% 路透台北4月26日 - 路透调查显示，台湾今年第一季经济成长率料为衰退0.60%，因外 贸不佳。这将是台湾连续三季以来，经济成长率(较上年同期)呈现负值。 台湾主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%。台湾首季出口较上年衰退12.1%，其中3 月出口年减11.4%劣于预期，为连14月衰退。 金融机构对台湾第一季经济成长率的预估如下： 金融机构 预估第一季经济成长率(%) -------------------------------------------------- 澳新银行 -0.21 群益投顾 -0.80 星展银行 -0.60 富兰克林华美投信 -0.80 ING -0.70 日盛投顾 -0.43 元富投顾 -0.70 兆丰投顾 -0.85 Moody's -0.80 永丰金 -0.45 法兴银行 +0.20 台新投顾 0.00 元大投顾 -0.50 -------------------------------------- 中 值 -0.60(完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.