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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 14:21 BJT

澳洲股市：收低，因多国央行政策会议前投资者心态审慎

路透悉尼4月26日 - 澳洲股市周二下跌，反映出亚洲多数市场的疲软走势，在本周多国央行重要政策会议前，投资人对重仓心存警惕。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低15.76点或0.3%，至5,220.60点。(完)

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