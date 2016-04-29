重温稿-路透调查：台湾第一季经济料衰退0.6%，出口不佳欠缺成长动能

* 公布数据：台湾第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(29日)上午8:30 * 调查家数：13家 * 调查中值：较上年同期衰退0.6% 路透台北4月26日 - 路透调查显示，台湾今年第一季经济成长率料为衰退0.60%，因外 贸不佳。这将是台湾连续三季以来，经济成长率(较上年同期)呈现负值。 台湾主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%。台湾首季出口较上年衰退12.1%，其中3 月出口年减11.4%劣于预期，为连14月衰退。 金融机构对台湾第一季经济成长率的预估如下： 金融机构 预估第一季经济成长率(%) -------------------------------------------------- 澳新银行 -0.21 群益投顾 -0.80 星展银行 -0.60 富兰克林华美投信 -0.80 ING -0.70 日盛投顾 -0.43 元富投顾 -0.70 兆丰投顾 -0.85 Moody's -0.80 永丰金 -0.45 法兴银行 +0.20 台新投顾 0.00 元大投顾 -0.50 -------------------------------------- 中 值 -0.60(完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)