重温稿-路透调查：台湾第一季经济料衰退0.6%，出口不佳欠缺成长动能

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 公布数据：台湾第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(29日)上午8:30 * 调查家数：13家 * 调查中值：较上年同期衰退0.6% 路透台北4月26日 - 路透调查显示，台湾今年第一季经济成长率料为衰退0.60%，因外 贸不佳。这将是台湾连续三季以来，经济成长率(较上年同期)呈现负值。 台湾主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%。台湾首季出口较上年衰退12.1%，其中3 月出口年减11.4%劣于预期，为连14月衰退。 金融机构对台湾第一季经济成长率的预估如下： 金融机构 预估第一季经济成长率(%) -------------------------------------------------- 澳新银行 -0.21 群益投顾 -0.80 星展银行 -0.60 富兰克林华美投信 -0.80 ING -0.70 日盛投顾 -0.43 元富投顾 -0.70 兆丰投顾 -0.85 Moody's -0.80 永丰金 -0.45 法兴银行 +0.20 台新投顾 0.00 元大投顾 -0.50 -------------------------------------- 中 值 -0.60(完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。