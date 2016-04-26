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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 14:28 BJT

台湾新债：摩根士丹利30年美元零息债以4.55%询价--消息

路透台北4月26日 - 两位消息人士周二指出，摩根士丹利 预计在台湾发行30年期美元零息债，三年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.55%询价。

路透暂时无法联络到摩根士丹利对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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