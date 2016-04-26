更正-日本股市：日经指数受日圆走强拖累收跌，三菱汽车股价重挫

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
(因英文原文有误，内文第三段应为日圆脱离“三周低位”，非“三周高位”)
路透东京4月26日 - 日本股市周二下跌，因日圆兑美元从三周低点反弹，令主要出口商的获利前景蒙阴。
日本股市日经指数 收跌0.5%至17,353.28点。
围绕日本央行是否会在4月27-28日会议上一如预期进一步放松政策的不确定性，带动日圆脱离三周低位。
家电和电子产品出口企业Panasonic 收跌1.4%；汽车出口股丰田 和日产 分别下跌0.7%和1%。
三菱汽车 挫跌9.6%。据日本经济新闻周二报导，三菱汽车自1990年代以来就采用不符合日本规定的油耗能效检测方法。受此消息影响，三菱汽车股价挫跌9%。报导援引未具名消息人士的话称，上述检测方法可能运用在数十款车型上。
日本制钢所(Japan Steel Works) 逆势上扬，大涨12.7%，该公司上调了2015/2016财年的获利预估。
东证股价指数 跌0.7%至1,391.69点，JPX-日经400指数 跌0.7%至12,615.04点。(完)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.