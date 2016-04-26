更正-日本股市：日经指数受日圆走强拖累收跌，三菱汽车股价重挫

(因英文原文有误，内文第三段应为日圆脱离“三周低位”，非“三周高位”)

路透东京4月26日 - 日本股市周二下跌，因日圆兑美元从三周低点反弹，令主要出口商的获利前景蒙阴。

日本股市日经指数 收跌0.5%至17,353.28点。

围绕日本央行是否会在4月27-28日会议上一如预期进一步放松政策的不确定性，带动日圆脱离三周低位。

家电和电子产品出口企业Panasonic 收跌1.4%；汽车出口股丰田 和日产 分别下跌0.7%和1%。

三菱汽车 挫跌9.6%。据日本经济新闻周二报导，三菱汽车自1990年代以来就采用不符合日本规定的油耗能效检测方法。受此消息影响，三菱汽车股价挫跌9%。报导援引未具名消息人士的话称，上述检测方法可能运用在数十款车型上。

日本制钢所(Japan Steel Works) 逆势上扬，大涨12.7%，该公司上调了2015/2016财年的获利预估。