国际油市：油价下跌，因沙特和伊朗可能增产以争夺客户

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
尽管BP执行长Bob Dudley周二表示“需求强劲而供给增长低迷，将令全球油市年底前向供需平衡靠近”，但分析师对进一步的过剩提出警告，因沙特和伊朗似乎在加大产量抢夺客户。
“油市目前最大的空头风险是伊朗的增产，其次是沙特采取同样行动，”花旗集团在一份客户报告中称。
花旗表示，沙特阿美可能计划每日增加销售50万桶，将产量提升到每日至少1,100万桶或更高。
BMI Research表示其已经上调了对沙特原油产量的预估，“以反映多哈会议的冻产动议失败、计划中的产能增加等因素。”
该公司表示，其预计沙特原油日产量平均在1,030万桶，高于之前预测的1,020万桶。
伊朗则希望将产量恢复至制裁前的每日400万桶。(完) (编译 杜明霞/王洋; 审校 张荻)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.