国际油市：油价下跌，因沙特和伊朗可能增产以争夺客户

尽管BP执行长Bob Dudley周二表示“需求强劲而供给增长低迷，将令全球油市年底前向供需平衡靠近”，但分析师对进一步的过剩提出警告，因沙特和伊朗似乎在加大产量抢夺客户。

“油市目前最大的空头风险是伊朗的增产，其次是沙特采取同样行动，”花旗集团在一份客户报告中称。

花旗表示，沙特阿美可能计划每日增加销售50万桶，将产量提升到每日至少1,100万桶或更高。

BMI Research表示其已经上调了对沙特原油产量的预估，“以反映多哈会议的冻产动议失败、计划中的产能增加等因素。”

该公司表示，其预计沙特原油日产量平均在1,030万桶，高于之前预测的1,020万桶。