台湾货币市场：4月27日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,975亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --瑞士银行伦敦分行发行0.53亿美元债券。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 5,252.8亿台币 4/28 2,401.8亿台币 4/29 1,505亿台币 5/02 35亿台币 5/03 1,311亿台币 --国库券到期共300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币，27日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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