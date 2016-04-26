马来西亚金融：一马发展称，对5月11日应付票息处理方式持开放态度

“担保关系很清楚，这毫无争议--IPIC称，他们将根据保函支付，一马发展作为借款方是主要债务人，”Arul称。

5月11日票息支付是指，一马发展能源有限责任公司(1MDB Energy Limited)17.5亿美元债券支付5.99%的固定利息。

一马发展周二稍早表示，没有对另一笔17.5亿美元债券支付5,030万美元票息。之前该公司与阿布扎比主权财富基金IPIC陷入僵局，触发部分其他债券交叉违约。

Arul还表示，他对解决与IPIC之间的未支付问题持开放态度，这最符合股东利益。

他称，一马发展没有提早赎回债券的计划。(完)