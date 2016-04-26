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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 15:54 BJT

修正 - 标题新闻：东芝社长称，与富士通的个人电脑业务合并谈判破裂

(修正：将“破局”修改为“破裂”以明确语意) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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