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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 15:23 BJT

全球金市：金价回吐涨幅，审慎等待美日央行政策会议

以下是0653GMT报价：
    
                      价格     变动   涨跌%  
    现货金          1234.16    -3.34     -0.27
    现货银           16.923   -0.066     -0.39
    现货铂金         1005.2     -6.3     -0.62
    现货钯金         596.75    -4.25     -0.71
    COMEX期金          1236     -4.2     -0.34
    COMEX期银         16.93   -0.079     -0.46
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪/刘秀红；审校 王洋/于春红)

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