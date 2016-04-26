金属期市：伦敦期铜连续第二日下滑，因担忧中国需求和亚洲库存增长

报告并称，亚洲地区仓库的铜库存量跳涨8%至72,675吨，为1月20日来最高。

铜价上周累计上涨近5%，中国工业产出、贷款和房地产等经济领域展现稳定迹象后，随着投资者重返市场，铜价曾创下5,091美元的五周高点。

亚洲股市回落，投资者拭目以待本周美国和日本央行的政策会议。美元指数下滑0.2%报94.682。

投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果之际，风险资产交投料受抑。

周一的数据显示美国3月新屋销售意外下降，佐证了美国经济增长乏力的观点，可能使美联储暂缓升息。

美联储料在本周会议上维持利率不变，市场认为联储在6月的下次会议上升息的机率只有20%左右。

据路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，从技术面来看，铜价 有望升至5,032美元，因已在4,980美元附近寻获支撑。

全球最大铜矿商智利国家铜业公司(Codelco)的执行长表示，该公司将缩减针对Rajo Inca项目的计划，希望延长Salvador矿的服务年限，并将在两年内做出投资决定。(完)

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