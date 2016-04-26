台湾债市：10年增额公债殖利率微收升，观望情绪浓厚以盘待变

* 10年105/4R期发行前交易窄缩，观望情绪浓

* 美国利率决议和标债后才能厘清变数

* 明日105/4R交易区间暂看0.86-0.875%

路透台北4月26日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二收盘微升，市场交投未见明确方向。由于本周四有美联储会议结果，周五又有10年期指标公债标售，市场不愿押注太多的部位。

交易商指出，今日105/4R全日波动不到1基点，量能也不高，显见市场保守观望。这种清淡的市况，可能要过了本周，所有变数厘清后才会有所改善。

〞最多跟着美债波动，以盘待变。〞一位大型商银交易员说。

另有一位大型银行交易主管指出，两大龙头银行在市场一直吸入15年期的冷券，利率在1.185%左右，显见大型银行对冷券市场的兴趣仍高，资金配置的压力仍在。

一证券商交易员则认为，目前台股并未出现大跌危机，尚在正向的轨道中，这使得债市追价的力道薄弱；此外，台湾央行继3月连三季降息之后，6月是不是会续降重贴现率至1.375%的历史新低水位，市场也还在观察。

〞尤其如果美国6月升息了，台湾还有降息的必要吗？〞该交易员称。

路透上周调查显示，美联储本周政策会议将会维持利率不变，但分析师坚定预期6月升息，年底前再升息一次。

美国公债收益率周一升至四周高位，因投资者离场观望。随着经济扩张显现冷却迹象，投资者期待从美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明中寻找未来升息步伐线索。美国指标10年期公债 收益率尾盘报1.899%，全日上涨1个基点。

周五午间台湾央行将标售105/4期增额发行10年公债300亿台币，5月5日发行。而美联储在台北时间周四凌晨将宣布会议结果。

交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.86-0.875%；五年券105/5 殖利率区间估在0.54-0.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R +0.54 0.8670% 0.8621-0.8680% 71.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8670%

5 105/5 0.5475%

3 105/1 没有成交