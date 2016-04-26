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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,283亿韩元，连续第10日买超

路透首尔4月26日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超1,2
83亿韩元，连续10个交易日买超，期间累计买超1.754万亿(兆)韩元(15.2亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     4月26日       128.3          -40.2          -92.2
    ^4月25日       207.7         -159.8          -41.4
     4月22日       154.9         -184.7           38.5
     4月21日       160.9          147.9         -302.0
     4月20日       111.8          -58.6          -45.0
     4月19日        29.0          139.6         -152.6
     4月18日       199.8         -141.1          -44.5
     4月15日        97.9           25.0         -109.4
     4月14日       550.9          174.1         -791.2
     4月12日       113.0         -102.8          -88.5
     4月11日       -16.7         -128.4           81.0
     4月 8日       165.4         -280.0           48.6
     4月 7日       225.8         -318.5           29.8
     4月 6日       116.6         -299.4          199.6
     4月 5日      -192.6          -73.3          194.4
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,899.8       -1,538.0         -811.9 
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,665.7          132.6       -2,862.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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