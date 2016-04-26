表格：外资在韩国股市买超1,283亿韩元，连续第10日买超

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透首尔4月26日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超1,2 83亿韩元，连续10个交易日买超，期间累计买超1.754万亿(兆)韩元(15.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4月26日 128.3 -40.2 -92.2 ^4月25日 207.7 -159.8 -41.4 4月22日 154.9 -184.7 38.5 4月21日 160.9 147.9 -302.0 4月20日 111.8 -58.6 -45.0 4月19日 29.0 139.6 -152.6 4月18日 199.8 -141.1 -44.5 4月15日 97.9 25.0 -109.4 4月14日 550.9 174.1 -791.2 4月12日 113.0 -102.8 -88.5 4月11日 -16.7 -128.4 81.0 4月 8日 165.4 -280.0 48.6 4月 7日 225.8 -318.5 29.8 4月 6日 116.6 -299.4 199.6 4月 5日 -192.6 -73.3 194.4 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,899.8 -1,538.0 -811.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,665.7 132.6 -2,862.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.