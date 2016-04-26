日本债市：公债价格上扬，日本央行购债操作结果强劲

30年券收益率 下降7个基点至0.335%。

指标10年期公债收益率 降低3个基点至负0.105%，而10年期公债期货 收高0.25点至151.86。

日经指数 收低0.5%，增强了固息资产的避险吸引力。

投资者本周的主要聚焦点仍然是日本央行周四结束的为期两天的政策会议以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的会议结果。

投资者料将在日本周五开始的黄金周假期前调整部位。日本金融市场5月2日和5月6日正常营业，但很多市场参与者往往会整周休假。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.270% +0.5 -0.275%

五年期公债 -0.235% -0.5 -0.230%

10年期公债 -0.105% -3.0 -0.075%

20年期公债 0.305% -4.5 0.350%

30年期公债 0.335% -7.0 0.405%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.86 +0.25 151.61

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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