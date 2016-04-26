日本债市：公债价格上扬，日本央行购债操作结果强劲

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
30年券收益率 下降7个基点至0.335%。
指标10年期公债收益率 降低3个基点至负0.105%，而10年期公债期货 收高0.25点至151.86。
日经指数 收低0.5%，增强了固息资产的避险吸引力。
投资者本周的主要聚焦点仍然是日本央行周四结束的为期两天的政策会议以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的会议结果。
投资者料将在日本周五开始的黄金周假期前调整部位。日本金融市场5月2日和5月6日正常营业，但很多市场参与者往往会整周休假。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.270% +0.5 -0.275%
五年期公债 -0.235% -0.5 -0.230%
10年期公债 -0.105% -3.0 -0.075%
20年期公债 0.305% -4.5 0.350%
30年期公债 0.335% -7.0 0.405%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.86 +0.25 151.61
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.