日本企业：明治安田生命本财年将扩大海外债券持仓

路透东京4月26日 - 明治安田生命 投资部门主管Toshihiko Yamashita周二表示，计画在2017年3月止的本财年内扩大海外债券投资。

Yamashita对记者称，该公司计画在无对冲的情形下将约2,000亿日圆的新资金配置在海外债券，但其投资计划将取决于市场状况，保持灵活弹性。(完)