《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
4月26日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.83702 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 14.11 7.43 2.27 南玻 11.15 6.45 2.07 深康佳 5.06 3.00 2.01 ST中华 12.15 5.88 2.47 ST中冠 45.70 19.20 2.84 深深宝 19.88 9.56 2.48 深华发 23.60 8.26 3.41 深赤湾 16.47 12.85 1.53 特力 66.55 23.77 3.34 飞亚达 11.88 7.56 1.88 一致药业 68.28 41.71 1.96 深深房 11.32 5.97 2.27 ST盛润 7.37 6.15 1.43 深南电 11.08 4.76 2.78 深纺织 13.53 7.60 2.13 方大集团 16.69 7.04 2.83 深国商 27.39 10.87 3.01 深赛格 12.22 5.40 2.70 宝石 7.60 5.21 1.74 小天鹅 30.00 23.00 1.56 粤高速 5.74 4.05 1.69 晨鸣纸业 8.22 5.93 1.66 ST珠江 10.17 6.06 2.00 美菱电器 5.90 4.39 1.61 大冷股份 14.80 9.04 1.96 粤电力 5.68 4.28 1.59 佛山照明 9.16 6.01 1.82 江铃汽车 25.13 21.60 1.39 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 9.47 4.90 2.31 威孚高科 18.66 17.13 1.30 古井贡酒 38.38 25.15 1.82 ST东海 16.40 7.25 2.70 长安汽车 15.81 13.47 1.40 京东方 2.44 1.97 1.48 鲁泰 11.08 10.25 1.29 本钢板材 5.82 2.66 2.61 张裕 37.00 24.28 1.82 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.