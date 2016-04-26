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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 16:10 BJT

《全球汇市》日圆兑美元上扬，市场观望日本央行及美联储会议

“月底左右和黄金周假期前出现了一些仓位调整，”他说的黄金周是日本始于周五的假
期。
    
    市场下周一和周五将正常交易，但许多参与者通常会安排整周休假。
    
    英镑兑美元 升至10周高点，因英国退欧几率降低。英镑兑美元涨至1.4535，欧
元兑英镑小跌0.4%至0.7754英镑。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1277  1.1263  +0.12  +3.84  1.0860
    美元/日圆            110.87  111.19  -0.29  -7.84  120.30
    欧元/日圆         125.06  125.27  -0.17  -4.15  130.47
    美元/瑞郎            0.9747  0.9746  +0.01  -2.71  1.0018
    英镑/美元            1.4538  1.4480  +0.40  -1.36  1.4738
    美元/加元            1.2640  1.2677  -0.29  -8.66  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5049  6.5088  -0.06  -0.96  6.5680
    澳元/美元            0.7735  0.7714  +0.27  +6.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.6883  0.6853  +0.44  +0.85  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0997  1.0985  +0.11  +1.02  1.0886
    欧元/英镑         0.7755  0.7782  -0.35  +5.27  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1630  9.1724  -0.10  -0.08  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1948  8.2049  -0.12  -7.30  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/高琦/孙茉莉/张若琪/杜明霞/艾茂林; )

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