《全球汇市》日圆兑美元上扬，市场观望日本央行及美联储会议

“月底左右和黄金周假期前出现了一些仓位调整，”他说的黄金周是日本始于周五的假 期。 市场下周一和周五将正常交易，但许多参与者通常会安排整周休假。 英镑兑美元 升至10周高点，因英国退欧几率降低。英镑兑美元涨至1.4535，欧 元兑英镑小跌0.4%至0.7754英镑。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1277 1.1263 +0.12 +3.84 1.0860 美元/日圆 110.87 111.19 -0.29 -7.84 120.30 欧元/日圆 125.06 125.27 -0.17 -4.15 130.47 美元/瑞郎 0.9747 0.9746 +0.01 -2.71 1.0018 英镑/美元 1.4538 1.4480 +0.40 -1.36 1.4738 美元/加元 1.2640 1.2677 -0.29 -8.66 1.3839 美元/离岸人民币 6.5049 6.5088 -0.06 -0.96 6.5680 澳元/美元 0.7735 0.7714 +0.27 +6.32 0.7275 新西兰元/美元 0.6883 0.6853 +0.44 +0.85 0.6825 欧元/瑞郎 1.0997 1.0985 +0.11 +1.02 1.0886 欧元/英镑 0.7755 0.7782 -0.35 +5.27 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1630 9.1724 -0.10 -0.08 9.1705 美元/挪威克朗 8.1948 8.2049 -0.12 -7.30 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/高琦/孙茉莉/张若琪/杜明霞/艾茂林; )